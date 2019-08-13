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Назван вероятный новый посол США в России 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп склоеняется к кандидатуре специалиста по России Стивена Бигана на должность посла.
Окончательное решение ещё не принято, но ожидается, что кандидатура будет утверждена в ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Стивен Биган изучал в институте Детройта русский язык и политологию, возглавлял московское отделение Международного республиканского института (признан нежелательным в 2016 году), ездил в Россию по делам Ford Motor, вице-президентом которой являлся.
Как писал News.ru ранее, заявление об отставке президенту США Дональду Трампу подал американский посол в России Джон Хантсман. Дипломат покинет свой пост 3 октября.
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В мире , Политика , Джон Хантсман , Дональд Трамп , Ford , Reuters , США
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