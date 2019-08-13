Назван вероятный новый посол США в России

Окончательное решение ещё не принято, но ожидается, что кандидатура будет утверждена в ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Стивен Биган изучал в институте Детройта русский язык и политологию, возглавлял московское отделение Международного республиканского института (признан нежелательным в 2016 году), ездил в Россию по делам Ford Motor , вице-президентом которой являлся.