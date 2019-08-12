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Джонсон и Болтон провели встречу в Лондоне 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Британский премьер-министр Борис Джонсон встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
«Они обсудили тесные торговые отношения между Великобританией и США и общую приверженность соглашению о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС», — говорится в сообщении канцелярии Джонсона.
Также стороны обсудили вопросы брексита, Ирана, Гонконга и создания сети 5G.
Ранее Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.
Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем.
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В мире , США , Борис Джонсон , Джон Болтон , Дональд Трамп , ЕС , Великобритания
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