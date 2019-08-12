«Грязные схемы»: итальянские левые объединяются против Сальвини

Вице-премьер Италии и лидер националистической «Лиги» Маттео Сальвини намерен провести досрочные парламентские выборы, чтобы укрепить свою власть. Для этого «Лига» собирается выразить вотум недоверия премьер-министру Джузеппе Конте и объявила о необходимости прекратить действие коалиции с «Пятью звездами». Чтобы не допустить формирования правого правительства, «Звезды» хотят объединиться со своими оппонентами, Демократической партией . Однако не все демократы поддерживают этот план.

В Италии может сформироваться новое правительство, цель которого — оттеснить от власти националистическую «Лигу». Правящая коалиция в составе «Лиги» и леворадикальной партии «Пять звезд» находится под угрозой распада из-за разного рода интриг.

На прошлой неделе лидер «Лиги» вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости прекратить действие коалиции, подчеркнув, что альянс не справился с задачей и должен вернуть избирателям «право выбора».

9 августа руководство «Лиги» выдвинуло вотум недоверия премьер-министру страны Джузеппе Конте, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

Сейчас это политическое объединение пользуется достаточно хорошей поддержкой, которую в партии и хотят использовать в ближайшее время, чтобы закрепить свои позиции и влияние.

Перспектива формирования правительства под руководством «Лиги» вызвала серьезные опасения у левоцентристской Демократической партии (ДП) и «Пяти звезд». Чтобы избежать досрочных выборов, на которых шансы «Лиги» достаточно высоки, эти политические объединения могут объединиться для формирования технического правительства без участия Сальвини.

Еще недавно такой союз было достаточно трудно представить — демократы и «Пять звезд» обменивались взаимной критикой. К тому же, после прошлогодних парламентских выборов ДП отказалась от формирования коалиции со «Звездами», что в конечном итоге и привело к объединению «Пяти звезд» с «Лигой».

Впрочем, сейчас ситуация может измениться. Как рассказал изданию Politico один из членов руководства «Пяти звезд», альянс с демократами — это единственный способ не допустить формирования первого правого правительства в Западной Европе со времен Второй Мировой войны.

Теперь президент Италии Серджо Маттарелла должен решить, проводить ли в стране досрочные выборы уже в октябре или же разрешить создание временного правительства.

Против досрочных выборов активно выступает бывший премьер-министр Маттео Ренци . В воскресенье он и лидер «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо предложили сократить количество мест в парламенте в целях экономии бюджетных средств. Кроме того, такой шаг может несколько уменьшить влияние «Лиги» в парламенте. Также демократы и «Пять звезд» сходятся в необходимости реформирования избирательной системы.

Именно в вопросах, касающихся бюджета, не сходятся «Пять звезд» и «Лига». Так, например, стороны не смогли прийти к согласию по строительству железной дороги скоростного сообщения между Турином и Леоном. Партия Сальвини активно поддерживала реализацию проекта. Однако «Пять звезд» посчитали, что строительство слишком дорого обойдется Италии, а также нанесет вред экологии Альп.

Впрочем, главной причиной противоречий была и остается миграционная политика «Лиги», которая, к слову, обеспечивает ей поддержку избирателей. В результате выборов в парламент ЕС партия «Лига» одержала победу, получив 34% голосов избирателей, в то время как «Пять звезд» поддержали в два раза меньше людей.

«Голосование сейчас было бы сумасшествием», — сказал Маттео Ренци итальянской Corriere della Sera.

По мнению политика, задумка Сальвини — это всего лишь игра, которая грозит передать «будущее наших детей ультраправым».

Чтобы создать временное правительство «Звездам» может понадобиться поддержка партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия». Однако заполучить их помощь будет не просто — партия долгое время была предметом критики «Пяти звезд». Кроме того, коалиция с Берлускони выгодна также и Сальвини, который уже заявил, что предпочитает иметь в партнерах представителей правого движения.

К слову, план по созданию альтернативного правительства носит название «Урсула» в честь нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее кандидатуру на выборах в ЕК поддержали «Звезды» и демократы, что вызвало негодование у руководства «Лиги». Сальвини расценил действия партнеров по коалиции как предательство интересов итальянцев. Дело в том, что взгляды нового главы Еврокомиссии на миграционный вопрос не совпадают со взглядами Сальвини.

Еще одна сложность в реализации этого плана — принципиальная неприязнь демократов по отношению к леворадикальным «звездам». Слухи о связях между этими политическими объединениями ходили в итальянской прессе уже давно. Однако руководство ДП категорически их отрицало. Накануне лидер Демократической партии Никола Зинагретти вновь заявил, что не намерен вступать в союз со «Звездами».

Источник, близкий к окружению Зинагретти, подтвердил Politico, что лидер демократов не будет сотрудничать с партией, которая долгое время служила опорой для правления Сальвини.

«В течение многих месяцев ДП исключала какой-либо альянс с «Пятью звездами», и меня даже несправедливо обвиняли [коллеги по партии] в интригах в пользу этого плана, — написал политик в статье для итальянского издания. — Угроза, которую Сальвини представляет либеральной демократии, мне очень ясна, но поддержка слабых и грязных схем приведет к той же самой, но более серьезной проблеме через несколько недель».

Однако Маттео Ренци пользуется большим влиянием среди демократов, чем он и может воспользоваться для реализации плана «Урсула», который он поддерживает. Кроме того, перспектива проведения досрочных выборов не является привлекательной ни для ДП, ни для «Пяти звезд». Устав последних, например, гласит, что депутаты, отслужившие два мандата, не могут баллотироваться в третий раз. Если осенью пройдут досрочные выборы, то лидер «Звезд» Луиджи Ди Майо не сможет войти в парламент.

По мнению обозревателя The Altantic Рейчел Донадио, «Лига», «скорее всего, выиграет новые выборы или, по крайней мере, наберет достаточно голосов, чтобы сформировать ультраправую коалицию».

Как отмечает автор, «это откроет новую главу для евроскептического, русофильского, по-видимому, крайне правого правительства, находящегося у власти в ЕС».

Политологи сходятся во мнении, что, если противники Сальвини не хотят допустить расширения его влияния, то им придется уступить своим принципам и заключить сделку с еще вчерашними оппонентами.

В то же время существует высокая вероятность, что при реализации плана «Урсула» лишь укрепит позиции «Лиги». Формирование столь большой оппозиции может увеличить его популярность среди избирателей.