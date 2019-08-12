Байден против Трампа: кто больше ошибается

Джо Байден , один из главных претендентов на номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии , теряет позиции и проигрывает Дональду Трампу , а ведь избирательная кампания — 2020 еще даже не началась, пишут американские СМИ. Бывший вице-президент допускает одну ошибку за другой, а его неоднозначные высказывания бьют по рейтингам и заставляют демократов сомневаться в своем выборе.

Бывший вице-президент США Джо Байден, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии в гонке за кресло главы Белого дома, теряет позиции и может проиграть американскому лидеру Дональду Трампу на президентских выборах 2020 года. Об этом пишет деловая газета The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков издания, в последнее время Байден совершил ряд ошибок, которые заставляют сомневаться в его способности составить конкуренцию Трампу на выборах в 2020 году.

Бывший вице-президент систематически путается в фактах и городах, а также допускает странные оговорки. К примеру, 8 августа выступая в Айове Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети». Однако быстро поправился и отметил, что имел в виду «детей из богатых семей».

В том же штате бывший работник администрации Барака Обамы перепутал названия городов, в которых неделю назад произошла стрельба. Речь идет об Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо), в результате двух атак в данных городах погибли более 30 человек. Байден же сказал, что сожалеет о трагедии в Хьюстоне и Мичигане.

Очередную ошибку политик допустил 10 августа. Тогда Байден заявил, что, будучи вице-президентом США, встречался со школьниками после бойни в учебном заведении Паркленда (Флорида), в результате которой погибли 17 человек. Однако трагедия произошла в феврале 2018 года, когда Байден уже больше года не занимал соответствующую должность.

Скорее всего, Байден перепутал стрельбу в Паркленде с атакой на школу Сэнди-Хук в Ньютауне (Коннектикут). Инцидент произошел в 2012 году, тогда в результате стрельбы погибли 28 человек. Байден, действительно, после этого случая навещал пострадавших школьников.

Эксперты WSJ считают, что опрометчивые заявления бьют по статусу лидера предвыборной гонки Байдена. Представители Демократической партии сомневаются, что бывший вице-президент сможет составить конкуренцию Трампу на президентских выборах 2020 года.

Ошибки Байдена, которому на данный момент 76 лет, активно использует Трамп. Президент США регулярно выражает сомнения по поводу интеллектуальных способностей своего вероятного соперника и называет его «сонный Джо». Очередным поводом для атаки Трампа стала фраза Байдена: «Мы верим в факты, а не в правду». Бывший вице-президент оговорился, выступая перед журналистами.

После этого высказывания Трамп обрушился на своего потенциального соперника с критиков в твиттере: «Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом? Мы „играем“ в очень большом и сложном мире. А Джо не соображает!»

Он также добавил, что последние заявления Байдена свидетельствуют, что у него «не все дома».

Однако атаки Трампа на Байдена выглядят неубедительно, потому что президент США сам известен своими оговорками и ошибками. К примеру, во время обращения к нации после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне Трамп помолился за жителей Толедо. Речь идет о городе, который находится в 150 км от Дейтона.

Кроме того, в феврале Трамп потребовал развертывания 6G в США. По его мнению, данная технология должна быть запущена «как можно скорее». Однако в настоящее время такой технологии еще не существует.

В то же время, провалы Байдена уже отразились на его рейтинге среди возможных кандидатов в президенты от Демократической партии. По последним опросам, Байден продолжает занимать лидирующие позиции, но соперники все ближе подбираются к политику.

В настоящее время его ближайшим противников является сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Согласно опросу The Hill, рейтинг Байдена составляет 32%. В свою очередь, Уоррен набирает 21% и, соответственно, отстает от бывшего вице-президента всего на 11%. Третье место занимает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс , его рейтинг составляет 14%.

Стоит учитывать, что в мае рейтинг Байдена приближался к отметке 46%, а Уоррен набирала лишь 7%. Тогда второе место занимал Сандерс, его рейтинг составлял 14%.

Однако у бывшего президента будет шанс вернуть потерянные проценты. Байден сможет оправдаться за свои промахи во время нового раунда дебатов вероятных кандидатов в президенты от демократов, который состоится в сентябре.