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В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пользователи Сети посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого забросали яйцами после допроса в Госбюро расследований.
«Жаль не навозом», — написали под роликом на YouTube, передает РИА «Новости».
«Это ж просто праздник какой-то! Хотя яйца сейчас в цене. Лучше использовать тухлые помидоры», — добавил Сергей Стрельник.
«Всенародная любовь», — отметила Ludmila F.
«Наконец-то он с яйцами», — пошутил @vovazolin.
Некоторые пользователи назвали происходящее около здания ГБР «цирком» и «сумасшедшим домом».
«Петя, вали за бугор», — написал Михаил. М.
«Порошенко привел на допрос в ГБР двух дочек и младшего сына с плакатами. «Не обижайте нашего папаньку», — отметила Колядка.
«Массовка обходилась все дороже, и тут его взгляд упал на детей», — прокомментировала Елена Лукаш.
Напомним, Петра Порошенко забросали яйцами после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов. В понедельник экс-глава государства пришел на допрос по делу о покупке канала «Прямой».
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Елена Лукаш , РИА Новости
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