Бывший украинский президент Пётр Порошекно заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире телеканала «Прямой».
«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.
12 августа Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР.
Труба сообщил, что допрос экс-президента длился два часа.
После допроса неизвестные закидали Порошенко яйцами.