Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире 

RT на русском + ещё 14 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский президент Пётр Порошекно заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире телеканала «Прямой».
«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.
12 августа Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР.
Труба сообщил, что допрос экс-президента длился два часа.
После допроса неизвестные закидали Порошенко яйцами.
RT на русском: последние новости
Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании
В мире , Украина , Роман Труба , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне7
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке5
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе137
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России110
Россиян предупредили о резком похолодании19
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:16
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке
Общество
00:35
Судьбу студентов определит искусственный интеллект
Образование Общество
07:15
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России
Армия Войска
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
03:50
В двух регионах РФ температура упала ниже нуля
Погода Общество
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение