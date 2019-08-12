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Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
«Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трёх областях: Ривненская, Волынская и Житомирская», — цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.
Также президент Украины поручил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов ведомства в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.
Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.
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В мире , Украина , Иван Баканов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сергей Князев , СБУ , Интерфакс
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