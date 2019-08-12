Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей 

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
«Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трёх областях: Ривненская, Волынская и Житомирская», — цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.
Также президент Украины поручил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов ведомства в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.
Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.