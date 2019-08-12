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В ЛНР уничтожили украинский разведывательный беспилотник 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района. Об этом на брифинге в Луганскинформцентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.
"В районе населенного пункта Веселая Гора нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа "квадрокоптер". Командир 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Котенко лишился очередного средства воздушного наблюдения", — заявил Филипоненко.
Он добавил, что фото и видеоматериалы с беспилотного аппарата изучаются специалистами.
Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно используют беспилотники для разведки и корректировки огня. С момента вступления в силу с 21 июля новых договоренностей о режиме прекращения огня в Донбассе это уже восьмой ударный беспилотный летательный аппарат, сбитый вооруженными силами Донецкой и Луганской народных республик. В частности, 1 августа украинские силовики с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты на позиции ДНР, в результате чего трое военнослужащих Народной милиции получили ранения.
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Комментарии1
В мире , Армия , Иван Филипоненко
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