Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа

"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", — написал он в Telegram-канале.

Труба также заверил, что "это совсем не страшно".