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Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа. Об этом в понедельник сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.
"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", — написал он в Telegram-канале.
Труба также заверил, что "это совсем не страшно".
"Все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", — добавил он.
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В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко
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