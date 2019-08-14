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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко 

Ридус + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук на свой странице в Facebook.
"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства оно рассматриваться не будет", — написал пресс-секретарь в соцсети.
В конце июля, как писал «Ридус», администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила правительству уволить Кличко с поста мэра украинской столицы, потому что в отношении него Государственное бюро расследований будто бы открыло уголовное производство.
По данным украинских СМИ, Кличко подозревают в земельных махинациях. Сам он категорически отвергает эти подозрения, называя сведения об уголовном деле «раздутой чушью».
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Ридус , Киев
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