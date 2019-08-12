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Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Отчет министерства обороны США о тысячах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на границе Ирака и Сирии не соответствует действительности. С таким заявлением выступил иракский бригадный генерал Яхья Расул, командующий наступательной операцией, сообщает Al-Masdar News.
«Цифры, озвученные Пентагоном, крайне преувеличены», — цитирует его издание.
Расул также рассказал, что Ирак недавно начал третий этап операции «Воля к победе», цель которой — избавить Ирак от «спящих» ячеек джихадистов из ИГ. Как сообщалось ранее, американские военные насчитали примерно 14 тысяч боевиков этой организации на границе Ирака и Сирии.
7 августа Пентагон официально признал, что ИГ, о разгроме которого ранее сообщал президент США Дональд Трамп, наращивает влияние в Сирии и в Ираке.
В июле сообщалось, что сирийские войска решили разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. До этого армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию со своей стороны границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.
В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Яхья Расул , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Ирак , Сирия
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