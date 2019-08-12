Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ

«Цифры, озвученные Пентагоном, крайне преувеличены», — цитирует его издание.

Расул также рассказал, что Ирак недавно начал третий этап операции «Воля к победе», цель которой — избавить Ирак от «спящих» ячеек джихадистов из ИГ. Как сообщалось ранее, американские военные насчитали примерно 14 тысяч боевиков этой организации на границе Ирака и Сирии.

7 августа Пентагон официально признал, что ИГ, о разгроме которого ранее сообщал президент США Дональд Трамп , наращивает влияние в Сирии и в Ираке.

В июле сообщалось, что сирийские войска решили разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. До этого армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию со своей стороны границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.