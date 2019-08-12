В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма

Пользователь Владимир Бируля проинформировал о том, что в сети гипермаркетов в Киеве продают дневники, на которых изображена карта страны без Крымского полуострова. Об этом сообщает "112 Украина ".

По его словам, на такую продукцию он обратил внимание еще месяц назад, после чего руководство магазинов заявило о том, что дневники были изъяты из продажи. Несмотря на это, спустя месяц такую продукцию снова можно купить.

"Администратора не было, консультанты разводили руками", — рассказал Бируля.

Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.