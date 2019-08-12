Порошенко закидали яйцами

Петра Порошенко закидали яйцами после допроса, сообщает РИА Новости.

Экс-президент Украины был вызван на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала «Прямой», а также по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Допрос состоялся в здании Государственного бюро расследований и продлился три часа. После него Порошенко дал импровизированную пресс-конференцию. В ходе нее неизвестные закидали бывшего главу государства яйцами. Несколько яиц попали в полицейских и журналистов.

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы бывшего президента и сопровождавший его на допросе и после него, сообщил работникам СМИ, что по упомянутым делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко и люди из его окружения фигурируют в 13 уголовных делах, среди прочего — о попытке узурпации власти, государственной измене и отмывании денег.