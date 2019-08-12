Порошенко забросали яйцами после допроса

Неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.

Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа. Когда по его окончанию Порошенко вышел из здания Госбюро, неизвестные начали бросать в него яйца, которые попали в журналистов, сторонников экс-президента и полицейских.