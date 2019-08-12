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Порошенко забросали яйцами после допроса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа. Когда по его окончанию Порошенко вышел из здания Госбюро, неизвестные начали бросать в него яйца, которые попали в журналистов, сторонников экс-президента и полицейских.
Ранее глава Госбюро расследований Роман Труба заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.
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В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , РИА Новости
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