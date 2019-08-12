Радикалы попытались захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

Несколько человек пострадали в селе Галузницы Хмельницкой области при попытке захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) представителями так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикальной организации "Феникс". Об этом в понедельник сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Радикалы, у которых были ножи и "болгарка", попытались прорваться в храм, но были остановлены верующими женщинами и несколькими представителями православного братства в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, прибывших поддержать общину", — сказано в сообщении.

По информации УПЦ, формальным поводом для захвата послужила противозаконная перерегистрация храма сторонниками ПЦУ, произошедшая вопреки желанию прихожан. Благодаря помощи полицейских и прибывших из соседних сел верующих храм удалось отстоять. Сообщается, что при этом был избит священник и пострадали несколько полицейских.

На данный момент на территории Украины действует лишь одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь. Однако предыдущее руководство страны с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь — объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.