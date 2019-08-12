Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его во время допроса

Дети экс-президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать отца с плакатами возле стен Государственного бюро расследований (ГБР) во время допроса политика. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что под стенами здания ГБР собрались несколько десятков журналистов и активисты. Среди них выступают и дети бывшего украинского лидера — дочери Александра и Евгения, сын Михаил.

Как указывается, противники Порошенко принесли плакаты и мегафоны. Также на место инцидента прибыли сторонники экс-президента, которые блокируют выступление противников звуком сирены. За порядком наблюдают несколько десятков правоохранителей. Сторонники Порошенко выкрикивают лозунги "ГБР чистит власть, а не медиа!", другая сторона выступает с отрицательными речевками, например, с "Порошенко труба!".

Сын экс-лидера Украины приехал на место событий с товарищами. Друзья окружили юношу со всех сторон так, что журналистам не удается взять у него интервью.

Известно, что Михаил — еще подросток и проходит обучение в британском "Конкорд колледже".

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл на допрос.