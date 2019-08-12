В партии Зеленского назвали условие для новых досрочных выборов

Украинские власти будут готовы к проведению досрочных местных выборов сразу после завершения реформы по децентрализации. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава избирательного штаба президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Таким образом он поддержал позицию руководителя офиса президента Андрея Богдана , добавив, что «с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла». По его словам, для более быстрого окончания реформы не требуется вносить какие-либо изменения в основной закон страны.

«В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят», — отметил он.

Среди главных нововведений этой реформы Корниенко называет институт префектов, который также может стать одной из вышеупомянутых моделей. По его словам, в партии ведутся дискуссии о том, какими полномочиями префекты должны быть наделены.

«Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень», — отметил он.

Ранее в июле руководитель офиса президента Богдан заявил о невозможности провести досрочные местные выборы из-за незавершенности реформы местного самоуправления. До этого глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы могут пройти на Украине уже в 2020 году. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне.