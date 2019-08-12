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Голодные донецкие шахтеры снова перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате 

Украина.ру + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Горняки шахты «Украина» присоединились к протесту работников шахты «Кураховская» в Донецкой области, которые продолжают перекрывать дорогу с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом 12 августа сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
«Сегодня протестуют горняки шахты «Кураховская». Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово. К участникам акции присоединились горняки шахты «Украина», которые отказались ехать в шахту голодными», — написал он.
Волынец добавил, что на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены средства за июнь и июль.
В пятницу, 9 августа, Волынец сообщал, что горняки шахты «Кураховская» настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанные деньги.
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