Голодные донецкие шахтеры снова перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты «Украина» присоединились к протесту работников шахты «Кураховская» в Донецкой области, которые продолжают перекрывать дорогу с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом 12 августа сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook

«Сегодня протестуют горняки шахты «Кураховская». Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово. К участникам акции присоединились горняки шахты «Украина», которые отказались ехать в шахту голодными», — написал он.

Волынец добавил, что на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены средства за июнь и июль.

В пятницу, 9 августа, Волынец сообщал, что горняки шахты «Кураховская» настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанные деньги.