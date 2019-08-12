Йеменские сепаратисты вышли из-под контроля ОАЭ

Глава сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) Айдарес аз-Зубейди заявил о готовности принять предложение Саудовской Аравии провести примирительную встречу йеменских сторон на саудовской площадке. Южане, которые находятся под патронатом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), накануне захватили экономическую столицу Йемена Аден . Как предполагают в экспертной среде, решение было самостоятельным. Однако оно поставило членов воюющих в этой стране членов аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в неловкое положение.

Причиной для созыва примирительной встречи под эгидой Саудовской Аравии стало то, что в минувшие выходные силы ЮПС установили контроль над Аденом. Кульминационный момент — это штурм сепаратистами расположенного в городе президентского дворца «Эль-Маашик». Сами южане говорили о захвате дворца практически без боя, однако другие источники говорят о том, что именно там шли ожесточенные бои с применением бронетехники и тяжелых орудий. Сообщалось и о перестрелках у казарм, зданий Центрального банка и судебной палаты. За несколько дней, если верить докладу координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде, погибли 40 человек, свыше 250 получили ранения. После столь ожесточённого кровопролития последовал ультиматум командования аравийской коалиции с требованием прекратить огонь. В заявлении коалиции говорилось, что она может применить в противном случае силу.

Изначально военизированные отряды сепаратистов отказывались оставлять позиции, которые были заняты ими в Адене. Заместитель главы сепаратистского объединения Хани бен Брейк заявлял, что формирования «не уйдут с занятых ими позиций в Адене», даже если Саудовская Аравия начнёт воздушные атаки. После того, как саудовская авиация нанесла ряд ограниченных ударов, мнение ЮПС изменилось. Региональная пресса отмечает, что ЮПС принял условия перемирия именно после того, как силы аравийской коалиции нанесли удары с воздуха. По последним данным, аз-Зубейди согласился прекратить огонь в экономической столице Йемена и освободить президентский дворец, казармы, здания Генерального штаба Министерства обороны . Однако неизвестно, насколько долгим окажется этот «режим тишины» с учётом того, что силы ЮПС, вероятно, уже почувствовал свою силу.

Это не первый эпизод с захватом формированиями ЮПС Адена. В январе 2018 года столица Южного Йемена уже оказывалась в руках сепаратистов. Тогда аз-Зубейди объявлял о смещении президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади — ставленника Саудовской Аравии. Администрация Хади, в свою очередь, обвиняла Эмираты в поддержке интенций южан на отделение. Подобная ситуация свидетельствует о том, что между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые выглядят союзниками на фоне борьбы со сторонниками повстанческого движения «Ансар Аллах» в Йемене, действительно вырисовываются некоторые противоречия. С ними может быть связано решение ОАЭ сократить численность своего контингента в Йемене. Косвенным признаком подобных разногласий среди аравийских центров силы аналитики называли и давнюю высадку эмиратовских сил на йеменском острове Сокотра.

В экспертной среде считают, что Эмираты формально дистанцировались от конфликта, но без их поддержки силы ЮПС не достигли бы того потенциала, который бы им позволил взять под контроль Аден.

Вряд ли дойдёт до обострения, заявил News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов , отвечая на вопрос о перспективах роста противоречий между Эр-Риядом и Абу-Даби.

Кирилл Семёнов, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

Видимо, Саудовская Аравия готова смириться с подобным положением. ЮПС уже давно действует на этом направлении. В частности, в мае прошлого года силы ЮПС взяли под контроль аэропорт. Нельзя исключать, что после того, как ОАЭ решили снизить свою ангажированность в Йемене и в связи с возможной приоритетностью для них ливийского кризиса, ЮПС начал действовать по собственной инициативе, взяв весь Аден.

Эксперт обращает внимание на то, что ОАЭ не только обучали и оснащали силы ЮПС, но и в некоторой степени их сдерживали.