«Ты будешь сидеть»: Экс-бойцы «Азова» пообещали не оставлять Порошенко в покое — видео

В ходе президентской избирательной кампании Владимир Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму, если выиграет выборы 31 марта 2019 года. Поводом для подобного заявления стали хищения в «Укроборонпроме»

Члены «Азова» заявили , что не видят результатов, в связи с чем намерены самостоятельно реализовать обещание Зеленского.

«Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка азовцев, добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — сказал Толмачев.

Толмачев ранее отличился тем, что не пожал руку Порошенко на церемонии вручения наград победителям Invictus Games в мае. Другой член «тройки азовцев» Кухарчук в марте прогнал тогда еще кандидата в президенты Порошенко со сцены предвыборного митинга в Черкассах.

А Макеев недавно напал на возвращавшегося с допроса в Госбюро расследований экс-президента и попытался передать ему простреленный бронежилет украинского военнослужащего, чтобы политик самостоятельно проверил его на прочность.