Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ты будешь сидеть»: Экс-бойцы «Азова» пообещали не оставлять Порошенко в покое — видео 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе президентской избирательной кампании Владимир Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму, если выиграет выборы 31 марта 2019 года. Поводом для подобного заявления стали хищения в «Укроборонпроме».
Члены «Азова» заявили, что не видят результатов, в связи с чем намерены самостоятельно реализовать обещание Зеленского.
«Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка азовцев, добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — сказал Толмачев.
Толмачев ранее отличился тем, что не пожал руку Порошенко на церемонии вручения наград победителям Invictus Games в мае. Другой член «тройки азовцев» Кухарчук в марте прогнал тогда еще кандидата в президенты Порошенко со сцены предвыборного митинга в Черкассах.
А Макеев недавно напал на возвращавшегося с допроса в Госбюро расследований экс-президента и попытался передать ему простреленный бронежилет украинского военнослужащего, чтобы политик самостоятельно проверил его на прочность.
Последние новости
«Найдут другого, красивого и незамаранного»: о судьбе Зеленского Коломойский: война на Украине готовилась с 2004 года Сторонники Порошенко в панике
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Укроборонпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе132
Россиян предупредили о резком похолодании14
Туристов нашли мертвыми в палатке15
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве24
Во время выступления Брежневой произошло ЧП25
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение