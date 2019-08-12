В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ

Украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, загорелся жилой дом, сообщили в понедельник журналистам в Народной милиции ДНР.

Контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как сообщил представитель Народной милиции, "сегодня ранним утром" была проведена "очередная дерзкая провокация", по району населенного пункта Октябрь было выпущено "восемь мин калибром 82 миллиметра".

По его словам, огонь велся по жилому району, в результате обстрела загорелся жилой дом.