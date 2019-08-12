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В Дамаске восстановил работу крупнейший алюминиевый завод 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТРК Звезда
Продукция завода особенно востребована на внутреннем рынке: страна оправляется от пережитой войны.
Крупнейшее производство алюминиевого профиля в окрестностях Дамаска вновь набирает обороты. Сейчас завод работает на 75% от довоенной мощности. Промышленный гигант, как и многие другие предприятия в стране, вынужден был простаивать из-за начавшейся войны.
«Когда наш завод захватили боевики, они украли наши станки, вывезли все подчистую. Когда их выгнали отсюда, мы смогли вернуться на предприятие. Здесь не было вообще ничего», — рассказал директор завода Сухел Надир.
Разрушенное здание было восстановлено, однако производственную базу пришлось наращивать с нуля: из-за западных санкций, под которыми находится Сирийская Арабская Республика, приобрести дорогое оборудование за рубежом стало почти невозможно. Что-то удалось скупить на внутреннем рынке, что-то удалось привезти из соседних стран.
«У нас современное предприятие, все производственные этапы автоматизированы. В месяц выпускаем около 25 тонн алюминиевого профиля, но если будет потребность и заказы, то можем сделать и больше», — отметил Сухел Надир.
Продукция завода особенно востребована на внутреннем рынке: страна оправляется от пережитой войны. На стройках алюминиевый профиль, производимый здесь, идет на изготовление окон и дверей, поэтому в ближайшей перспективе заказов у предприятия будет достаточно. Это, в свою очередь, позволяет руководству создавать новые рабочие места для тех, кто возвращается в страну.
«Я сам из Восточной Гуты. На этот завод пришел 10 лет назад. Потом пришли боевики, и я вместе с семьей уехал из этих мест. Когда вернулся — сразу пришел сюда, и меня, конечно, взяли. Я даже соседа привел. Теперь вот вместе работаем», — рассказал рабочий Захер Кавари.
В настоящее время на предприятии работает около 300 человек. Руководство утверждает, что работы на заводе хватает, и штат постоянно растет. Теперь предприятие должно выйти на довоенные мощности: оно будет готово обеспечить алюминиевым профилем всю страну.
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