СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах 2020

Претендент на пост президента США Джозеф Байден совершил ряд ошибок и тем самым подрывает веру в способность победить американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, последние промахи и оговорки Байдена заставляют некоторых партийных активистов нервничать и вызывают сомнения относительно того, насколько политик силен, как в 2008 и 2012 годах, когда он баллотировался на пост вице-президента.

Так, недавно Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети".

После сказанного кандидат быстро поправился, отметив, что он имел ввиду "детей из богатых семей".

Кроме того, как-то Байден сказал:

"Мы верим в факты, а не в правду".

После этого Трамп поинтересовался у себя в твиттере, сомневается ли еще кто-то в том, что Байден не походит на роль президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена.