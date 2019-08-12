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СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах 2020 

Газета.Ru + ещё 3 6 минут назад
Фото: Reuters
Претендент на пост президента США Джозеф Байден совершил ряд ошибок и тем самым подрывает веру в способность победить американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, последние промахи и оговорки Байдена заставляют некоторых партийных активистов нервничать и вызывают сомнения относительно того, насколько политик силен, как в 2008 и 2012 годах, когда он баллотировался на пост вице-президента.
Так, недавно Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети".
После сказанного кандидат быстро поправился, отметив, что он имел ввиду "детей из богатых семей".
Кроме того, как-то Байден сказал:
"Мы верим в факты, а не в правду".
После этого Трамп поинтересовался у себя в твиттере, сомневается ли еще кто-то в том, что Байден не походит на роль президента Соединенных Штатов.
Ранее Трамп раскритиковал Байдена.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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