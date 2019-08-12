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Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гауидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.
«Завтра они (власти Венесуэлы. — RT) планируют объявить о роспуске парламента, незаконно объявить о проведении (парламентских. — RT) выборов и начать массовое преследование депутатов», — заявил он в своём видеообращении.
Ранее правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа, после новых санкций со стороны США.
6 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
RT на русском: последние новости
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В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
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