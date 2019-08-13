Вопиющий случай: во Львове устроили проверку из-за песни о любви к Москве

Российская музыка на украинском стадионе — это вопиюще, считают в Львовском городском совете. Мнение мэрии озвучила ее пресс-служба.

В воскресенье на львовском стадионе «Украина» состоялся матч третьего тура Украинской футбольной премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем». Команды сыграли вничью 1:1.

В тот же день украинские СМИ сообщили, что перед игрой на арене прозвучала песня Moscow Never Sleeps российского диджея Smash. Одна из двух фраз, из которых она состоит, представляет собой признание в любви Москве (вторая вынесена в название композиции).

«Вопиющий случай», — описали произошедшее в управлении культуры Львовского горсовета.

Подобные «инциденты» там назвали недопустимыми, а также рассказали о письме, которое направили исполнительному директору «Карпат» Ростиславу Ящишину. В нем чиновники потребовали проведения служебного расследования.

Впрочем, Ящишин отреагировал на ситуацию еще в день ее возникновения. В фейсбуке он назвал ее лажей, извинился, пообещал найти тех, кто это сделал, и наказать.