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Вопиющий случай: во Львове устроили проверку из-за песни о любви к Москве 

Рамблер + ещё 18 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российская музыка на украинском стадионе — это вопиюще, считают в Львовском городском совете. Мнение мэрии озвучила ее пресс-служба.
В воскресенье на львовском стадионе «Украина» состоялся матч третьего тура Украинской футбольной премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем». Команды сыграли вничью 1:1.
В тот же день украинские СМИ сообщили, что перед игрой на арене прозвучала песня Moscow Never Sleeps российского диджея Smash. Одна из двух фраз, из которых она состоит, представляет собой признание в любви Москве (вторая вынесена в название композиции).
«Вопиющий случай», — описали произошедшее в управлении культуры Львовского горсовета.
Подобные «инциденты» там назвали недопустимыми, а также рассказали о письме, которое направили исполнительному директору «Карпат» Ростиславу Ящишину. В нем чиновники потребовали проведения служебного расследования.
Впрочем, Ящишин отреагировал на ситуацию еще в день ее возникновения. В фейсбуке он назвал ее лажей, извинился, пообещал найти тех, кто это сделал, и наказать.
Комментарии
В мире , Украина , Львов , Москва
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