Бывший офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе

Бывший офицер службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Мулык призвал не ждать скорого разрешения конфликта в Донбассе, так как никто из действующих политических сил в стране в этом не заинтересован.

По его словам, о мире на востоке Украины мечтают лишь простые граждане, которые никак не могут повлиять на ситуацию.

Кроме того, Мулык выразил уверенность в том, что экс-президента Украины Петра Порошенко не арестуют, несмотря на многочисленные уголовные дела, возбуждённые против него, сообщает портал «ПолитНавигатор».

Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет, — заявил он, подчеркнув, что Порошенко принадлежит к классу неприкасаемой элиты.