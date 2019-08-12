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Бывший офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе 

News.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: president.gov.ua
Бывший офицер службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Мулык призвал не ждать скорого разрешения конфликта в Донбассе, так как никто из действующих политических сил в стране в этом не заинтересован.
По его словам, о мире на востоке Украины мечтают лишь простые граждане, которые никак не могут повлиять на ситуацию.
Кроме того, Мулык выразил уверенность в том, что экс-президента Украины Петра Порошенко не арестуют, несмотря на многочисленные уголовные дела, возбуждённые против него, сообщает портал «ПолитНавигатор».
Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет, — заявил он, подчеркнув, что Порошенко принадлежит к классу неприкасаемой элиты.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Разговор между лидерами состоялся по телефону по инициативе Киева. Также во время беседы политики затронули перспективы взаимодействия в «нормандском формате». В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СБУ
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