Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Данное видео выложено на YouTube.
Данный инцидент произошел в городе Хмельницкий.
В одном из кафе сидел мужчина, у которого рубашка была с нашивками в виде флага и герба России, а также серпа и молота и с надписью "ОМОН".
К мужчине подошли несколько радикалов, которые начали расспрашивать посетителя, где он приобрел такую одежду.
Мужчина ответил, что купил рубашку в Испании и не обратил внимание на эмблемы. В ответ на это националисты достали нож и стали срезать нашивки ножом.
Кроме того, они заявили, что подарят украинцу рубашку в желто-голубых цветах. В конце ролика радикалы призвали соотечественников реагировать на такие инциденты.
Ранее националисты устроили митинг у здания СБУ.
Газета.Ru: последние новости
Писательница-русофоб рассказала об исчезновении Украины Детали двигателя норвежского Boeing упали на пригород Рима Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищете на Украине
В мире , Происшествия , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ оценили «смертоносные» штурмовики Украины25
Священник объяснился за грубое крещение малыша27
«Какое адище!»: В РПЦ разгорелся крупный скандал438
Голодающие бойцы ВСУ забирают продукты у жителей
«Не нужно ни с кем воевать»: Зеленскому дали совет66
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
00:38
Из-за трех рублей: водитель маршрутки избил женщину
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение