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«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ 

Рамблер + ещё 8 32 минуты назад
Украинские националисты ножом срезали нашивки с флагом России и надписью ОМОН с рубашки соотечественника, засняли это на видео и опубликовали его на YouTube.
Инцидент произошел в городе Хмельницкий, а запись была размещена на YouTube-канале местной националистической организации «Феникс Хмельницкий».
На кадрах запечатлены мужчина и женщина, сидящие за столиком в помещении одного из заведений общественного питания. На мужчине — рубашка бежевого цвета. На ней есть несколько нашивок — с флагами России и СССР, а также с надписью ОМОН.
«Вы знаете, что Украина воюет? Давайте снимайте!» —произносит один из подошедших к мужчине националистов.
Сразу после этого он достает нож и неаккуратно срезает нашивки, оставляя большие дыры на рубашке соотечественника.
Тот в это время спокойно объясняет, что он «за Украину», а рубашку купил в Испании «не глядя». Его спутница же возмущается, требуя от националистов купить и принести мужчине футболку взамен изрезанной рубашки.
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В мире , Видео , Другое , Происшествия
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