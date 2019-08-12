«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ

Украинские националисты ножом срезали нашивки с флагом России и надписью ОМОН с рубашки соотечественника, засняли это на видео и опубликовали его на YouTube.

Инцидент произошел в городе Хмельницкий, а запись была размещена на YouTube-канале местной националистической организации «Феникс Хмельницкий».

На кадрах запечатлены мужчина и женщина, сидящие за столиком в помещении одного из заведений общественного питания. На мужчине — рубашка бежевого цвета. На ней есть несколько нашивок — с флагами России и СССР, а также с надписью ОМОН.

«Вы знаете, что Украина воюет? Давайте снимайте!» —произносит один из подошедших к мужчине националистов.

Сразу после этого он достает нож и неаккуратно срезает нашивки, оставляя большие дыры на рубашке соотечественника.

Тот в это время спокойно объясняет, что он «за Украину», а рубашку купил в Испании «не глядя». Его спутница же возмущается, требуя от националистов купить и принести мужчине футболку взамен изрезанной рубашки.