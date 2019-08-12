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Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что инфраструктура Украины в большинстве своем состоит из построенного во времена СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Когда ездишь по стране и бываешь не только в крупных областных центрах, то понимаешь, что украинские города живут в далеком советском прошлом», — поделился Мураев, отметив, что доля советских построек на Украине составляет 90 процентов от общего числа.
Он также выразил сожаление, что стройками постсоветской эпохи гордиться не получается, так как они проходили «только на словах и в воображении нынешних министров, или фигурируют в материалах расследований». А элитные новостройки, по мнению депутата, помогают легализовать нечестно заработанные деньги и не решают жилищную проблему, так как недоступны большинству украинцев.
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