«Не нужно ни с кем воевать»: экс-нардеп дал совет Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит придерживаться нейтралитета в отношениях между Россией и США. Такое мнение выразил в эфире телеканала «112 Украина» бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

«Ему [Зеленскому] не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России», — считает экс-парламентарий.

По мнению Онищенко, украинский лидер должен быть «за Украину» и делать все для процветания своей страны. Он также убежден, что улучшение отношений как с Россией, так и с западными державами позволит Киеву улучшить экономическое положение в стране.

В 2016 году депутата Онищенко обвинили в мошенничестве и казнокрадстве. Как сообщает ФАН, с января 2013 года по январь 2016 года сотрудники «Укргаздобычи» и других фирм при активном содействии Онищенко получали деньги из государственной казны, продавая добытый газ по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб Украине на сумму примерно в 120,5 млн долларов.

После возбуждения уголовного дела парламентарий сбежал с Украины и обвинил экс-президента Петра Порошенко в краже 5 млрд долларов.

«Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу, полному и окончательному. Большинство стран-участниц ЕС будут против. Украина думает, что ЕС будет кормить ее бесплатно, как Польшу, например. За прошедшие годы ЕС не удалось реформировать под европейские стандарты Румынию, Болгарию, а тут — Украина! Дармовая рабочая сила — да, но равноправный член союза? Я не вижу причин, чтобы Украина в ближайшее время рассматривалась как член ЕС», — заявил бывший парламентарий.

Немецкая газета Die Welt ранее сообщила, что результаты выборов в Верховную раду продемонстрировали возможность сближений России и Украины, что представляет опасность для Европы.

«Электорат победившей партии «Слуга народа» во многом состоит из людей с пророссийскими взглядами. Если улучшение отношений с Россией произойдет, то это станет проблемой для всей Европы. Если Зеленский… согласится на компромисс с Москвой, то Россия усилит свое давление на Европу», — говорится в статье.

При этом немецкие журналисты выражают опасение, что новый украинский лидер может отказаться от «последовательной» антироссийской позиции своего предшественника Петра Порошенко.

На Украине развиваются тенденции, схожие с европейскими, в частности — укрепление позиций популистов и политиков-дилетантов, убеждены немецкие журналисты и эксперты. Благодаря тому, что украинцы недовольны своей элитой, Зеленский и смог победить на выборах.

«Старая элита» в лице бывшего президента Петра Порошенко также опасается возможного сближения Москвы и Киева. На внеочередных выборах в Верховную раду экс-глава Украины призвал «остановить российский реванш». По мнению Порошенко, курс на Евросоюз и Североатлантический альянс — это залог «мира, безопасности и благополучия» для каждого украинца.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну , что в будущем российская и украинская стороны неизбежно сблизятся.

По слова российского лидера, это произойдет «рано или поздно». Он отметил, что страны в конечном итоге придут к тому, что начнут выстраивать «нормальные, дружеские» отношения.

«Я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», — уточнил Путин. Кроме того, Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. «По сути, это одна нация», — убежден президент РФ.

По мнению российского президента, в основе всего лежит религиозная принадлежность.

«Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их «подтаскивала» Польша», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он заявил, что Украина и Россия принадлежат к единому культурному миру.