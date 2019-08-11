«Подсылали экстрасенса»: почему Вангу обвиняли в работе на КГБ

11 августа 1996 года умерла знаменитая болгарская прорицательница Ванга. Как при жизни, так и после смерти ее преследовали подозрения в сотрудничестве со спецслужбами. Была ли ясновидящая агентом КГБ, рассказывает «Газета.Ru».

11 августа 1996 года в софийском госпитале умерла от рака широко известная в странах бывшего соцблока прорицательница Ванга. Ее феномен оттеняло возможное сотрудничество с болгарским КГБ. Если слухи по данному поводу были правдой, то часть информации она могла получить из органов, прослушивающих гостиничные номера приезжавших звезд.

Несмотря на то, что с момента кончины Ванги прошло уже достаточно много времени, а в Болгарии России открылись архивы, способные пролить свет на данный вопрос, исследователи биографии ясновидящей не дают однозначного ответа — являлась ли ясновидящая секретным сотрудником болгарских или советских (а может, и обеих) спецслужб.

В конце 1952 года Ванга предсказала скорую смерть Иосифа Сталина и попала в тюрьму.

Во время заключения ей неоднократно предлагали сотрудничать. Однако Ванга якобы категорически отказывалась, несмотря на угрозы. Через несколько месяцев после того, как вождь народов отошел в мир иной, ясновидящую освободили.

Збигнев Войцеховский в своей книге «Товарищ Ванга» пытается доказать, что гипотетическое сотрудничество предсказательницы и спецслужб имело взаимную выгоду, а потому вполне могло существовать не только в воображении нацеленных на хайп авторов. Совершенно очевидно: объективные причины для такого сотрудничества были, подчеркивает он.

Как отмечается в книге Вадима Пустовойтова и Владимира Измайлова «Ванга: лучшие советы и главные пророчества», 3 октября 1967 года болгарка стала государственной служащей с зарплатой в 200 левов в месяц. С гражданина Болгарии она брала 10 левов за прием, с иностранца — 50.

Специальная служба при общинном совете, ведущая учет всех желающих посетить ясновидящую, принимала участие в статистических исследованиях. В результате комплексного анализа была подтверждена высокая точность предсказаний и прогнозов Ванги. Очередь к ней была расписана на год вперед. В Болгарии был даже создан Институт суггестологии — науки о внушении без использования слов — и парапсихологии, занимавшийся изучением феномена Ванги.

Лидер Болгарии Тодор Живков дважды приезжал к Ванге инкогнито и был впечатлен: она знала все о его жизни: «твоих друзей убили, ты скрывался в подвале».

В 1975 году, если верить авторам материала, органы госбезопасности попытались взять ее в разработку по подозрению в шпионаже. Из Ванги принялись лепить «агента иностранных разведок», хотя она никогда не покидала пределов Болгарии. Годом ранее в ее доме в Петриче провели обыск. В результате Ванга попала в больницу с инфарктом и месяц провела в софийском госпитале.

Оставили в покое ее только после вмешательства сверху, но «под колпаком» болгарских спецслужб Ванга оставалась всегда. Например, болгарский режиссер-кинодокументалист Тома Томов рассказывал, что, когда со стен комнаты, где предсказательница вела прием, сорвали обои, он увидел большое количество «гнезд» от прослушивающих устройств.

По словам одного из «авторитетных советских сотрудников КГБ», на которого авторы ссылаются, но имя которого при этом не называют, «не Ванга кормилась у спецслужб, а спецслужбы питались крохами с ее стола».

С другой стороны, один из самых известных деятелей КГБ второй половины XX века, в 1969-1983 годах начальник 5-го управления Филипп Бобков утверждал, что, по крайней мере, к его ведомству предсказательница никакого отношения не имела.

«Ванга никогда не была нашим агентом. Органы госбезопасности очень тепло относились к ней.

Я сам бывал в Петриче, хорошо знал тамошних ребят», — слова высокопоставленного чекиста приводятся в книге Инны Свеченовской «Ванга. Роковые предсказания сбываются».

Другой чекист, генерал-лейтенант в отставке Олег Леонов в 2014 году признался kp.ru в том, что «КГБ всегда проявлял интерес к людям с паранормальными способностями, и Вангой очень интересовались наши спецслужбы».

«Именно я отправлял к Ванге нашего экстрасенса Владимира Сафонова, который, на мой взгляд, по своим способностям был покруче болгарской целительницы, — признавался этот человек. — Он несколько раз ездил к Ванге. Потом делал отчет.

По его выводам, Ванга действительно умеет видеть прошлое и настоящее».

В 1990-1995 годах по соседству с Вангой в Рупите жил целитель из Нижнего Новгорода Василий Харламов , ставший ее учеником. С самой ясновидящей он встречался редко, но ежедневно ей звонил и, если у нее находилось свободное время, заходил в гости. Некоторых своих пациентов Ванга делегировала к Харламову. Он всегда категорически отрицал все обвинения в ее адрес по поводу работы на спецслужбы.