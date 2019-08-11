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В самоубийстве американского миллиардера — сводника для педофилов нашли «русский след» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо увидел «русский след» в самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна, содержавшегося в тюрьме по подозрению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
«Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мертвым в тюремной камере. Как предсказуемо… по-русски», — написал он в Twitter.
С Россией Эпштейна прежде не связывали. Между тем стало известно о его встречах с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.
Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме. Предположительно, он повесился в своей камере.
Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.
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Комментарии3
В мире , США , Билл Клинтон , Джо Скарборо
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