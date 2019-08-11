В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась», — заявил он.

Онищенко добавил, что Зеленскому следует придерживаться проукраинской позиции и «делать всё, чтобы на Украине было хорошо».

По мнению депутата, в этом случае украинский лидер сможет вывести страну из сложной экономической ситуации.