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В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета 

RT на русском + ещё 3 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась», — заявил он.
Онищенко добавил, что Зеленскому следует придерживаться проукраинской позиции и «делать всё, чтобы на Украине было хорошо».
По мнению депутата, в этом случае украинский лидер сможет вывести страну из сложной экономической ситуации.
Ранее депутат Рады Олег Волошин заявил, что президентство Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.
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В мире , Украина , Александр Онищенко , Олег Волошин , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Верховная Рада , США
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