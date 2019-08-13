Идеологию партии Зеленского назвали опасной на Украине

Либертарианство, приверженность к которому провозгласила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», способно превратить Украину в государство без социальных обязательств. Об этом заявил политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство — это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, всё покупается и всё продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несёт", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала GolosTV.ua.

Богатырёв считает, что приверженность новых властей страны данной идеологии заметно по большинству инициатив, озвучиваемых командой украинского президента. В частности, заявлялось о необходимости отмены бесплатного высшего образования и даже частично школьного. Поднимался такой же вопрос по страховой медицине. В эту же канву укладываются предложения по созданию рынка земли, уверен политолог.

В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить всё те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее, — отметил Богатырёв.

Ранее News.ru сообщал, что украинские власти намерены частично решить проблемы с нехваткой финансов путём масштабной приватизации. В частности, планируется пустить с молотка четыре государственных банка — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк, — а также снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Все эти меры — часть требований, предъявляемых Киеву международными организациями.