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Принцесса попыталась заработать на титуле и вызвала гнев норвежцев 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: @princessmarthalouise
Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от использования титула в коммерческим целях. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Использование монаршего титула в названии тренингов, которые 47-летняя принцесса проводит со своим возлюбленным — американским целителем Шаманом Дуреком (настоящее имя Дерек Веретт) — вызвало недовольство норвежцев. Марта Луиза признала, что это выглядит провокационно и прислушалась к мнению подписчиков.
После обсуждения с семьей принцесса пришла к выводу, что будет использовать титул только во время исполнения королевских обязанностей. Проекты, несвязанные с норвежской монархией, она будет подписывать своим именем — Марта Луиза.
Норвежская принцесса и ее партнер проводят вебинары и лекции, посвященные самопознанию и жизненной гармонии. Также они организовали тур «Принцесса и Шаман», название которого разделило мнения фолловеров представительницы норвежской монархии.
Принцесса Норвежская Марта Луиза — дочь Норвежского Короля Харальда V и Королевы Норвегии Сони. В 2002 она вышла замуж за писателя Ари Беном, от которого родила трех дочерей. В 2016-м супруги развелись, а через некоторое время она начала отношения с Шаманом Дуреком.
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