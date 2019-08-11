Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украина упустила шанс стать членом Европейского Союза и вступить в НАТО. С соответствующим заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».
По его словам, Киев мог вступить в ЕС, если бы проводил необходимые реформы в течение последних 15 лет. В начале 2000-х объединение европейских государств было богаче и сильнее, а шансы Украины попасть в него были больше. « [Сейчас] расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — отметил Рар.
Рассуждая о возможности Киева стать членом НАТО, политолог пояснил, что для этот шаг приведет к конфронтации с Россией. «Я не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом ЕС или НАТО», — подчеркнул он. Рар добавил, что европейцы не будут принимать Украину, пока она находится в «нереформированном состоянии».
Ранее шансы Украины на вступление в НАТО оценила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, в настоящий момент членство Украины в Североатлантическом альянсе не представляется возможным из-за сложностей получения консенсуса.
В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. В январе министр иностранных дел Павел Климкин признал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.
Последние новости
Раскрыты подробности взрыва на полигоне в Архангельской области Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины Стало известно об уровне радиационного фона в Северодвинске
Комментарии38
В мире , НАТО и Украина , Кондолиза Райс , Павел Климкин , Петр Порошенко , Александр Рар , ЕС , НАТО , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ прекращения войны в Донбассе13
«Хамы»: На помощников Зеленского пожаловались46
Почему Украина опоздала со вступлением в ЕС40
NASA показало кадры бури на Юпитере
На Украине опубликованы письма от жителей Крыма64
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение