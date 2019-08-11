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В Киеве открестились от слов о войне с Россией из-за Крыма 

News.ru 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин, заявивший о «войне с Москвой» из-за Крыма, пояснил свои слова.
Он подчеркнул, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за полуострова, как это показалось из его слов, но вопрос полуострова остается проблемным и разделяющим обе страны.
"В моем понимании, по вопросу Крыма Украина и Россия являются сторонами острого межгосударственного территориального спора", — пояснил Волошин в эфире телеканала «112 Украина».
Он также добавил, что в соответствии с законами Украины Крым является неотъемлемой частью государства, поэтому управление данной территорией должно исходить из Киева.
"Де-факто полуостров контролирует Россия", — констатировал политик.
Он призвал провести расследование «сдачи» Крыма предыдущей властью без какого-либо сопротивления.
При этом, по мнению нардепа, полуостров вновь станет украинским только в том случае, если этого захотят местные жители, которые уже чувствуют себя россиянами.
Ранее News.ru писал о том, что вопрос о возможности возвращения Крымского полуострова под контроль Киева закрыт навсегда. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. Он подчеркнул, что российская власть, да и сами крымчане не позволят Украине забрать полуостров. Волошин также предположил, что любой референдум с участием российских граждан покажет, что они считают Крым своей территорией.
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Комментарии
В мире , Политика , Олег Волошин , Верховная Рада , Киев , Москва , Республика Крым
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