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Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики продолжают попытки наращивать силы в южной части Идлибской зоны деэскалации в Сирии, туда направлены около 470 членов террористических групп и военная техника, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами", — сказал Бакин.
Кроме того, террористы группировки "Аджнад аль-Кавказ" направили на линию соприкосновения около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика.
По данным руководителя Центра по примирению, в районе населенного пункта Кнедда боевики сосредоточили 150 членов "Исламской партии Туркестана"*, 13 пикапов с минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами.
* Запрещенные в России террористические организации
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Комментарии1
В мире , Исламская партия Туркестана , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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