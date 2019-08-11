Британские активисты выступили против помощи Украине

Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине . Об этом передает ТАСС со ссылкой на члена центрального комитета "Новой коммунистической партии Великобритании" Тео Рассела.

Такое заявление они сделали напротив резиденции премьер-министра Соединенного Королевства.

Как стало известно, активисты потребовали от правительства Великобритании перестать оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе и призвали Киев выполнять минские соглашения.

Также протестующие выступили за проведение тщательного расследования поджога радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили снайперам объединенных сил стрелять по мирным жителям Донбасса.