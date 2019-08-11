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Британские активисты выступили против помощи Украине 

Газета.Ru + ещё 2 9 минут назад
Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на члена центрального комитета "Новой коммунистической партии Великобритании" Тео Рассела.
Такое заявление они сделали напротив резиденции премьер-министра Соединенного Королевства.
Как стало известно, активисты потребовали от правительства Великобритании перестать оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе и призвали Киев выполнять минские соглашения.
Также протестующие выступили за проведение тщательного расследования поджога радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили снайперам объединенных сил стрелять по мирным жителям Донбасса.
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