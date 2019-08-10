Ассоль уже не та. В Сети высмеяли Савченко на пляже

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В интернете посмеялись над Надеждой Савченко , одетой бросившейся в Балтийское море. Экстравагантное поведение Савченко приковало внимание интернет-пользователей. В сети появилось видео ее отдыха в Латвии . Не снимая зеленое платье, она заходит в море и уплывает вдаль. Надька Савченко фсьо. 😢😢😢 pic.twitter.com/eADTtCMXgY— Не Дума РФ (@nodumagos) 8 августа 2019 г. В своем блоге Савченко написала, что «холодная вода Балтики наполняет силой». Пользователи высмеяли украинку, заявив, что «Ассоль уже не та», и предрекли, что она "вряд ли доплывет до Крыма или ЕС ". На других снимках Савченко босиком стоит на трассе, на фоне дорожных знаков, шокируя водителей-латышей. «В Латвии какая-то босая женщина ходит по проезжей части и долго смотрит на дорожные знаки. Автолюбители боятся садиться за руль», — пошутили пользователи. Ранее Савченко в эфире ТВ заявила, что Украина проиграла России битву за Донбасс.