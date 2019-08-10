Ассоль уже не та. В Сети высмеяли Савченко на пляже 

В интернете посмеялись над Надеждой Савченко, одетой бросившейся в Балтийское море. Экстравагантное поведение Савченко приковало внимание интернет-пользователей. В сети появилось видео ее отдыха в Латвии. Не снимая зеленое платье, она заходит в море и уплывает вдаль.
В своем блоге Савченко написала, что «холодная вода Балтики наполняет силой».
Пользователи высмеяли украинку, заявив, что «Ассоль уже не та», и предрекли, что она "вряд ли доплывет до Крыма или ЕС".
На других снимках Савченко босиком стоит на трассе, на фоне дорожных знаков, шокируя водителей-латышей.
«В Латвии какая-то босая женщина ходит по проезжей части и долго смотрит на дорожные знаки. Автолюбители боятся садиться за руль», — пошутили пользователи.
Ранее Савченко в эфире ТВ заявила, что Украина проиграла России битву за Донбасс.