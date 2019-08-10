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«Ассоль уже не та». В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Facebook
Интернет-пользователи высмеяли фотографии экс-депутата Рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии.
Бывший политик опубликовала в фейсбуке две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом на ноге. На одной из них Савченко прогуливается вдоль балтийского побережья. В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно.
"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — написала экс-парламентарий в микроблоге.
"Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та", — заметил Попроцький Микола.
"Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в пальто", — говорится в другом комментарии.
"Она его так стирает. Обнищала с этой политикой, так что, как цыгане, одновременно стирает и моется", — пошутил еще один пользователь.
"Ни до ЕС, ни даже до Крыма не доплыла", — высказалась Елена Скухирина.
"Ремейк на драму Островского "Гроза" или "Сказку о золотой рыбке". Пролог: "Сколько ни кидалась Надежда в море — море упорно возвращало ее назад", — иронизирует Svetlana Redko.
На других снимках Савченко босиком позирует на фоне латвийских дорожных знаков.
"Люди в шоке. В Латвии какая-то босая женщина в зелено-соленом платье, после некоторого пребывания под водой в Балтийском море, ходит по проезжей части загородных трасс и долго смотрит на дорожные знаки. Автолюбители боятся садиться за руль", — написал Сергей Наумович, добавив, что Савченко "стеснялась" делать такие фотосессии при Порошено.
"Босая жиночка со следами голодовок", — прокомментировал снимки Андрей Белогуров.
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Комментарии5
В мире , Надежда Савченко , ЕС , Латвия
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