Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Соответствующее обращение было зарегистрировано 8 августа.

«Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и ещё 15 топ-мененджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж 204 млн народных гривен заработной платы и премий. Это по 12,750 млн гривен на 16 человек. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», — указывается в петиции.

Отмечается, что к настоящему моменту документ набрал 962 голоса из 25 тыс. необходимых для её рассмотрения. Сбор подписей будет продолжаться ещё 91 день.

Ранее Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой.