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В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз считает тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли двое сотрудников ООН. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
«Сегодняшняя атака в Бенгази, где сообщалось о двух жертвах среди сотрудников Организации Объединённых Наций, является постыдным и ещё одним тревожным событием ливийского кризиса», — указывается в сообщении.
В ЕС также призвали все стороны в Ливии соблюдать перемирие, заключённое при посредничестве специального представителя ООН Гассана Саламе.
10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.
Впоследствии Франция приняла решение созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
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В мире , Европа , ЕС , Совбез ООН , ООН
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