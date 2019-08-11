В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази

Евросоюз считает тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази , в результате которого погибли двое сотрудников ООН . Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Сегодняшняя атака в Бенгази, где сообщалось о двух жертвах среди сотрудников Организации Объединённых Наций, является постыдным и ещё одним тревожным событием ливийского кризиса», — указывается в сообщении.

В ЕС также призвали все стороны в Ливии соблюдать перемирие, заключённое при посредничестве специального представителя ООН Гассана Саламе.

10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.