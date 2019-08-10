Климкин рассказал о ненужности Донбасса России

Климкин: договориться с Россией по Донбассу невозможно

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. Как пишет «Обозреватель», Климкин добавил, что Донбасс — это рычаг контроля над Украиной и её геополитическим выбором, и если Киев в этом плане будет свободен, это станет концом России.

Договориться с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу невозможно. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с ветеранами вооружённого конфликта.

По его мнению, Донбасс — это рычаг контроля над Украиной и её геополитическим выбором, если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, без возможности восстановления.

«России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос и чтобы «восстановить» страну, Россия должна контролировать её вместе с Европой. Это значит, что первая будет командовать, а вторая скажет «ну ок». Перевожу вам русский официальный язык на украинский. Возможность свободного выбора для украинцев — это конец России», — сказал министр.

По его мнению, чтобы успешно противостоять России на внешнем фронте, ей не стоит никогда давать понять, что внутри Украины могут быть хоть какие-то расхождения в позициях.