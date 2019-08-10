Климкин рассказал о ненужности Донбасса России

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Климкин: договориться с Россией по Донбассу невозможно 

RT на русском 19 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. Как пишет «Обозреватель», Климкин добавил, что Донбасс — это рычаг контроля над Украиной и её геополитическим выбором, и если Киев в этом плане будет свободен, это станет концом России.
Климкин нажаловался на недоступную логику России
Договориться с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу невозможно. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с ветеранами вооружённого конфликта.
По его мнению, Донбасс — это рычаг контроля над Украиной и её геополитическим выбором, если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, без возможности восстановления.
«России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос и чтобы «восстановить» страну, Россия должна контролировать её вместе с Европой. Это значит, что первая будет командовать, а вторая скажет «ну ок». Перевожу вам русский официальный язык на украинский. Возможность свободного выбора для украинцев — это конец России», — сказал министр.
По его мнению, чтобы успешно противостоять России на внешнем фронте, ей не стоит никогда давать понять, что внутри Украины могут быть хоть какие-то расхождения в позициях.
«Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим. Пока у нас существует внутренняя мобилизация против российской агрессии, которой Путин боится, я уверен, что ему не удастся сбить нашу ключевую позицию», — подытожил Климкин.
RT на русском: последние новости
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