Опровергнуты слухи о нищете Пашинина

Анатолий Пашинин в свое время ушел на войну в Донбасс добровольцем. После этого в СМИ не появлялось о нем почти никакой информации, — сообщает «Teleprogramma.pro».

А недавно пошли слухи о том, что на Украине артиста бойкотируют, не приглашают сниматься, и он вынужден где-то трудиться на неквалифицированной работе буквально за еду. И собирается вернуться в Россию. Источником этой информации называют друга артиста Сергея Марочкина

Однако директор Пашинина, Юлия Павлова, опровергла его слова. Она сказала, что актер, известный по фильмам «Адмиралъ» и «Zолушка», вовсе не потерял своей популярности.