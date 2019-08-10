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Воевавший за Украину актёр Пашинин хочет вернуться в Россию 

News.ru 6 минут назад
Фото: © Канал телеканала ТСН на YouTube
Актёр Сергей Марочкин рассказал о судьбе своего знакомого артиста Анатолия Пашинина, отправившегося воевать на Украину против ополченцев Донбасса. По его словам, Пашинин стал нищим, в кино его там не снимают, он метёт улицы и хочет вернуться в Россию.
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Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать, — цитирует «Московский комсомолец» Марочкина.
Как писал News.ru, актёр Александр Паль, задержанный на несогласованном митинге за честные выборы в Москве, рассказал о своём освобождении из ОВД. Представитель администрации президента Владимира Путина позвонил на его телефон и попросил передать трубку сотруднику полиции, поделился артист.
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