Раненого киргизского силовика вылечат в Москве

Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, который получил ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева , будут лечить в Москве . Как сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики, сейчас состояние Курманкулова стабилизировалось.

«Состояние здоровья Курманкулова стабилизировалось, в связи с чем было принято решение отправить его для дальнейшей терапии в Москву в клинику имени Бурденко», — рассказал собеседник агентства.

Представитель Минздрава добавил, что силовика направят в российскую столицу 12 августа.

Курманкулов получил серьезную травму головы во время беспорядков в селе Кой-Таш. Ему сделали две операции по трепанации черепа. Начальник областного ГУВД по-прежнему остается в коме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Ситуация в Киргизии усложнилась, когда вечером 7 августа спецназовцы предприняли попытку захвата Атамбаева, которого обвинили в ряде преступлений.

Его поддержали около 400 человек, которые вступили в столкновение с силовыми структурами. В результате конфликта погиб один боец спецназа, 80 человек пострадали. Во время попытки силовиков проникнуть в дом Атамбаев начал отстреливаться. Тогда опального политика отбили.

Во время одной из повторных попыток штурма он сдался властям. Бывшего главу государства арестовали до 26 августа.