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Раненого киргизского силовика вылечат в Москве 

360tv.ru + ещё 14 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, который получил ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, будут лечить в Москве. Как сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики, сейчас состояние Курманкулова стабилизировалось.
«Состояние здоровья Курманкулова стабилизировалось, в связи с чем было принято решение отправить его для дальнейшей терапии в Москву в клинику имени Бурденко», — рассказал собеседник агентства.
Представитель Минздрава добавил, что силовика направят в российскую столицу 12 августа.
Курманкулов получил серьезную травму головы во время беспорядков в селе Кой-Таш. Ему сделали две операции по трепанации черепа. Начальник областного ГУВД по-прежнему остается в коме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Ситуация в Киргизии усложнилась, когда вечером 7 августа спецназовцы предприняли попытку захвата Атамбаева, которого обвинили в ряде преступлений.
Его поддержали около 400 человек, которые вступили в столкновение с силовыми структурами. В результате конфликта погиб один боец спецназа, 80 человек пострадали. Во время попытки силовиков проникнуть в дом Атамбаев начал отстреливаться. Тогда опального политика отбили.
Во время одной из повторных попыток штурма он сдался властям. Бывшего главу государства арестовали до 26 августа.
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В мире , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Минздрав РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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