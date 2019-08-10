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Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: аккаунт Brooke Mills в Facebook
В США школьница по имени Брук Миллс из города Оберн сфотографировалась у дерева и чуть не стала жертвой нападения опасной змеи. Об этом сообщает телестанция WBRL.
Снимок решила сделать на память мать семиклассницы перед уроками в день первого занятия в школе. Она рассказала, что успела дважды сфотографировать дочку и только потом, попросив ее улыбнуться, заметила змею. На получившихся кадрах видно, что пресмыкающееся смотрит на девочку и, возможно, готовится напасть.
"Я сказала: "Брук, подойди ко мне". Она посмотрела на меня так, будто хотела продолжать фотографироваться. Тогда я сказала: "Брук, сейчас же отойди от дерева". Я произнесла это спокойно, но я уверена, что на моем лице все и так было написано", — отметила женщина.
Рептилия не успела атаковать школьницу, и у семьи теперь есть в коллекции пугающее фото на память об учебе.
Многие пользователи Сети поделились у себя на страницах историей Брук.
"У меня б инфаркт случился", — написал один из комментаторов под фотографией девочки.
"Мне теперь на деревья смотреть страшно", — признался другой пользователь.
Змея на фото — питон, они обитают на юге США. Питоны не ядовиты, но могут представлять определенную опасность для людей. Укусы змей болезненны, а крупная рептилия может задушить человека, особенно если на нем остается запах кормового животного. Во Флориде даже существует программа по оплачиваемому истреблению питонов.
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Комментарии2
В мире , США
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