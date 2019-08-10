Политолог объяснил, почему Трамп забыл о Зеленском

«Простите, о ком вы говорите?» — тaк aмерикaнский лидер Донaльд Трaмп ответил нa вопрос журнaлистa о возможности приглaшения президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского в Белый дом, пишет Газета.ру.

Когдa журнaлист нaпомнил Трaмпу, кaкую должность зaнимaет Зеленский, aмерикaнский лидер скaзaл, что его визит в Вaшингтон должен состояться «очень скоро». Рaнее Трaмп нaзвaл Зеленского рaзумным пaрнем и зaявил, что очень ждёт встречи с ним, отмечает RT.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН , политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН объяснил забывчивость американского лидера Дональда Трампа, который не смог вспомнить, кому принадлежит фамилия «Зеленский».

«Президенты ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации. Особенно, принимая во внимание, с каким количеством лидеров всех стран мира приходится коммуницировать Дональду Трампу. Человек может просто забыть что-то, не вспомнить. Например, Джордж Буш-младший путал Иран с Ираком, Австрию и Австралию», — напомнил эксперт.

Константин Блохин не стал связывать «провал в памяти» Трампа по поводу украинского президента Владимира Зеленского с изменением политического курса США в отношении Украины, отметив стратегическую роль славянского государства для международной политики Соединенных Штатов.

«Не думаю, что забывчивость Трампа связана с тем, что как-то меняется траектория США в отношении Украины. Истеблишмент США, который связывает Трампа по рукам и ногам, рассматривает Украину в качестве стратегического актива — как инструмент давления на Россию и ее сдерживания. Американская элита уже не один десяток лет пытается реализовать проект «Санитарный кордон» от Балтики до Черного моря. Это линия, по которой должна пройти изоляция России от Германии и всей Европы. Тем более, часть американской элиты связана с Украиной, где ведет свой бизнес. Даже если Трамп захочет радикально поменять свое отношение к Украине, вряд ли ему позволят это сделать», — отметил собеседник НСН.