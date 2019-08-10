Эксперт назвал Зеленского случайным человеком в политике

По его словам, во время предвыборной кампании в фигуре нынешнего украинского лидера каждый видел то, что хотел.

"Я много раз говорил: смотрите по действиям. А действия самые примитивные: первое действие, которое совершил Зеленский, было показателем всего", — так он прокомментировал смену руководства украинской таможни.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», по словам Кнырика, Зеленский до сих пор не осознает свой функционал и полномочия. Журналист отметил, что новый президент Украины — «случайный человек, который поставлен определенной группой лиц».

Кнырик отметил, что такая фигура, как Зеленский, не будет находиться на политической арене, поскольку за два-три года он полностью исчерпает свои ресурсы.

Таким образом, лидеры стран—участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, указывалось в статье.