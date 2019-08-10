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Эксперт назвал Зеленского случайным человеком в политике 

News.ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Главный редактор издания NewsFront Константин Кнырик рассказал, как украинцев обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, во время предвыборной кампании в фигуре нынешнего украинского лидера каждый видел то, что хотел.
"Я много раз говорил: смотрите по действиям. А действия самые примитивные: первое действие, которое совершил Зеленский, было показателем всего", — так он прокомментировал смену руководства украинской таможни.
Как пишет портал «ПолитНавигатор», по словам Кнырика, Зеленский до сих пор не осознает свой функционал и полномочия. Журналист отметил, что новый президент Украины — «случайный человек, который поставлен определенной группой лиц».
Кнырик отметил, что такая фигура, как Зеленский, не будет находиться на политической арене, поскольку за два-три года он полностью исчерпает свои ресурсы.
Ранее в статье украинского издания «Главред» отмечалось, что президенты России и Франции Владимир Путин, Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель преподали «жёсткий урок» для Зеленского, проигнориров его призыв провести немедленную встречу в «нормандском формате».
Таким образом, лидеры стран—участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, указывалось в статье.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Константин Кнырик , Эммануэль Макрон
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